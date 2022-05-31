معادن: الجمعية العامة غير العادية توافق على زيادة رأس المال 100%

وباشرت الجمعية العمومية غير العادية مناقشة بنود جدول الأعمال، واتخذت حيالها القرارات الآتية: الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م، الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، الموافقة على صرف مبلغ 5.430.781 ريالاً مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين روبرت ويلت عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1/2/2022م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء تاريخ الدورة الحالية 24/10/2023م، خلفاً للعضو السابق العضو التنفيذي المهندس مساعد العوهلي، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.