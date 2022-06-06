"معادن" تعقد أول مؤتمر للبيئة والسلامة في المناجم بحزم الجلاميد

وقال رئيس شركة معادن للفوسفات المهندس سعود العتيبي: المؤتمر يُعَد الأول من نوعه والمتخصص في جوانب مهمة، بهدف إبراز جهود معادن في تطوير البيئة والصحة والسلامة في المناجم، وذلك عبر استعراض وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال لتعزيز الثقافة والوعي في بيئة العمل، كما يهدف إلى توثيق وتعزيز العلاقات مع الشركاء.