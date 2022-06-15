معاناة السنين تنتهي.. مطبات صناعية في الأفلاج لوقف نزيف الأسفلت

بعد معاناة سنوات مع خطورة عددٍ من المواقع بالطريق العام بالأفلاج، نشرت "سبق" خلالها الكثير من المواد الصحفية، نقلت خلالها معاناة الأهالي ومطالبهم بإيقاف نزيف الدماء؛ حدث تدخل مباشر من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، بعد ما عرضه عليه مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد البتال.