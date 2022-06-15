معاناة السنين تنتهي.. مطبات صناعية في الأفلاج لوقف نزيف الأسفلت

بعد معاناة سنوات مع خطورة عددٍ من المواقع بالطريق العام بالأفلاج، نشرت "سبق" خلالها الكثير من المواد الصحفية، نقلت خلالها معاناة الأهالي ومطالبهم بإيقاف نزيف الدماء؛ حدث تدخل مباشر من محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، بعد ما عرضه عليه مدير شعبة مرور الأفلاج العقيد فهد البتال.
وقد باشرت البلدية اليوم، العمل في إنشاء مطبات صناعية بالطريق العام؛ للحد من حوادث الدهس التي شهدها الطريق خلال السنوات الماضية.
وكانت الجهات ذات الاختصاص من بلدية الأفلاج وفِرَق المرور؛ قد باشرت العمل في إنشاء مطبات صناعية بالطريق العام وفي مواقع شهدت حالات دهس تَسببت في الكثير من الوفيات، كان آخرها قبل شهر لمقيم آسيوي.
ووقفت "سبق" على موقع الحدث، ونقلت المعاناة، ونشرت مطالب الأهالي والحلول الجذرية لوقف نزيف الدماء؛ كان منها العناوين الصحفية التالية التي تحاكي خطورة الوضع بالطريق (من يوقف نزيف الدم؟ طريق الموت بـ"ليلى الأفلاج" يدهس بالـ7 ويقتل!) والعنوان الآخر ("ممر المشاة القاتل" يحصد الأرواح بالأفلاج.. نزيف دم والأهالي يبحثون عن حل!).
ولَقِيَ هذا التفاعل من قِبَل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم مع مطالب المواطنين؛ إشادة وثناء من الأهالي الذين استبشروا بإنهاء تلك المشكلة التي استعصت لسنوات وكانت ضحيتها أرواح بريئة.