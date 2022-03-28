معرض قمة الرياحين للسيارات: خدمات مبتكرة ومزادات على مركبات مستعملة بأسعار تنافسية

نجح معرض قمة الرياحين لبيع وشراء السيارات وإقامة المزادات الحكومية والخاصة؛ في تحقيق أرقام مبيعات عالية خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن شهدت المزادات التي يقيمها إقبالًا كبيرًا من الراغبين في شراء السيارات المستعملة.
وأكد المدير التنفيذي للمعرض عبدالله ناصر بن سمار، أن المعرض يتيح للشركات والبنوك والجهات الحكومية عرض المركبات العائدة لهذه المنشآت الخاصة والحكومية؛ مبينًا أن المعرض يقيم كل يوم جمعة مزادًا لبيع السيارات المستعملة، ويتيح خدمة معاينتها قبل الشراء والتأكد من سلامتها.
وأشار "ابن سمار" إلى أن هناك توجهًا لفتح فروع للمعرض في عدد من مناطق المملكة؛ للتسهيل على عملاء المعرض.
وعن الخدمات التي يقدّمها المعرض؛ أوضح "ابن سمار" اهتمام المعرض بخدمة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم خدمات عرض المركبات، واستقبال طلبات العملاء؛ مشيرًا إلى أن المعرض حَظِيَ بثقة الكثير من الجهات الحكومية والشركات والبنوك لعرض سياراتهم لدى المعرض؛ فيما كوّنت خدمات المعرض وأسعاره التنافسية وجودة معروضه من المركبات، مكانة وشعبية لدى عملائه في جميع مناطق
ومحافظات المملكة؛ فيما سجلت خدماته الإعلانية في برامج التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدات، وشهدت المزادات التي يقيمها إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على السيارات بأسعار منافسة؛ خاصة أن فكرة المزاد مبتكرة لا تتجاوز دقيقة على كل سيارة.
يشار إلى أن المعرض يقدم خدمات التسويق والإعلان عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي:
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