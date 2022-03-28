معرض قمة الرياحين للسيارات: خدمات مبتكرة ومزادات على مركبات مستعملة بأسعار تنافسية

وعن الخدمات التي يقدّمها المعرض؛ أوضح "ابن سمار" اهتمام المعرض بخدمة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم خدمات عرض المركبات، واستقبال طلبات العملاء؛ مشيرًا إلى أن المعرض حَظِيَ بثقة الكثير من الجهات الحكومية والشركات والبنوك لعرض سياراتهم لدى المعرض؛ فيما كوّنت خدمات المعرض وأسعاره التنافسية وجودة معروضه من المركبات، مكانة وشعبية لدى عملائه في جميع مناطق