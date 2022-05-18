معهد واشنطن.. على أمريكا إنهاء إمبراطورية "ملك الكبتاغون" الذي يحميه "حزب الله"

واعتباراً من منتصف عام 2020، اشترت شركة "سيزر" للإنشاءات التابعة لدقو 13 مليون متر مربع من الأراضي المحيطة بطفيل تحت ستار توفير فرص العمل والاستثمار المحلي، ولكن بدلاً من وفاء دقو بوعده "بتوظيف شباب البلدة" وتوفير فرص عمل في مصانع جديدة ومصانع الأسمنت، قام بتدمير المحاصيل (من بينها نحو 450 ألف شجرة فاكهة) وهدم عديداً من المنازل بالجرافات، ورافقت عناصر مسلحة تابعة لـ "حزب الله" المقاولين المشرفين على هذه العمليات واُجبِر الكثير من السكان على الاختيار بين دفع رشوة او التهجير القسري عن منازل أجدادهم، كما تعرض عددٌ ممّن اعترضوا على تصرفات دقو للاعتداء عليهم بالضرب من قبل عناصر "حزب الله".