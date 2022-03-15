مع احتفالها بـ43 عامًا على التأسيس.. "دجاج رضوى" تكشف عن 6 مشاريع نوعية

وكشف طارق عن تطلعات الشركة وخططها المستقبلية، وقال: "بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدينا 6 مشاريع نوعية، جميعها يصب في تحقق مستهدفات رؤية 2030، التي وضعها وينفذها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتلخص في التوسع في مشاريع إنتاج الدجاج، من خلال مساحة قدرها 28 كيلومترًا مربعًا، استأجرتها الشركة من الوزارة لمدة 25 عامًا، في وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، سوف تحتضن 224 حظيرة لإنتاج الدجاج، بمعدل فقس 80 مليون بيضة سنويًّا، إلى جانب إنشاء مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن سنويًّا".