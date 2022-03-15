مع احتفالها بـ43 عامًا على التأسيس.. "دجاج رضوى" تكشف عن 6 مشاريع نوعية

مع احتفال شركة دجاج رضوى بمرور 43 عامًا على تأسيسها في عام 1979م، كشفت عن حزمة مشاريع جديدة، تستهدف بها التوسع في إنتاج الدواجن محليًّا، وزراعة الأشجار البرية، وصناعة الأعلاف.
وأوضح الفارس/ طارق آل طاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد مؤسسيها، الحاصل على كأس العالم في رياضة القدرة والتحمل عام 1997، أن الشركة ما زالت متمسكة باستراتيجية عملها اليومي، ورؤية مؤسسها والده الدكتور عبدالهادي حسن طاهر، محافظ "بترومين" سابقًا.
وقال: "رؤية الوالد تركزت على تحقيق هدفَيْن مهمَّيْن، هما المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتأمين عدد كبير من الوظائف للكفاءات السعودية".
وقال: "أستطيع التأكيد أن رؤية الوالد أصبحت من المبادئ التي تلتزم بها الشركة في مسيرتها خلال جميع الإدارات التي توالت عليها، سواء برئاسة شقيقي خالد - رحمه الله -، أو برئاستي اليوم".
وتابع طارق: "في مسار التوظيف استطاعت الشركة أن تؤمِّن عددًا كبيرًا من الوظائف، تشغلها حاليًا الكفاءات الوطنية؛ لتعزيز توطين الوظائف في أقسام الشركة، مع وجود نسبة من العمالة الوافدة".
وقد أثنى الفارس طارق على الكوادر السعودية وغير السعودية في الشركة، وأعرب عن اعتزازه وفخره بالعمل معهم للرقي بالشركة وموظفيها إلى مستقبل مشرق.
وأضاف: "نحن في الشركة لا نخشى المنافسة مع الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في المجال نفسه، بل نشجع عليها وندعمها؛ لأنها تثمر تقديم أفضل الخدمات الممكنة بأقل الأسعار، فضلاً عن تأثيرها في تعزيز الجودة المقدَّمة من جميع الشركات. ونحمد الله أننا منذ البداية، وقبل أن تكون هناك منافسة قوية، نعمل على جودة منتجاتنا بما يرضي الله، ثم عملاءنا. ولا أبالغ إذا قلت إن (دجاج رضوى) يتربع على عرش الجودة في إنتاج الدواجن على مستوى السعودية".
وعن أبرز التحديات قال طارق: "نواجه تحديًا كبيرًا، يتمثل في تكلفة الأعلاف، التي تستحوذ على 70% من إجمالي التكلفة، وهي نسبة عالية، خاصة أن أسعار الأعلاف تشهد ارتفاعًا كبيرًا، وزادت 150% خلال الفترة الماضية".
وكشف طارق عن تطلعات الشركة وخططها المستقبلية، وقال: "بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدينا 6 مشاريع نوعية، جميعها يصب في تحقق مستهدفات رؤية 2030، التي وضعها وينفذها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتتلخص في التوسع في مشاريع إنتاج الدجاج، من خلال مساحة قدرها 28 كيلومترًا مربعًا، استأجرتها الشركة من الوزارة لمدة 25 عامًا، في وادي الفرع جنوب المدينة المنورة، سوف تحتضن 224 حظيرة لإنتاج الدجاج، بمعدل فقس 80 مليون بيضة سنويًّا، إلى جانب إنشاء مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية قدرها 300 ألف طن سنويًّا".
وأكمل: "المشروع الثالث، وهو في المدينة المنورة أيضًا، هو مشروع بيئي، بالتعاون مع الوزارة في وادي الجود، ويُقام على مساحة 17 كيلومترًا مربعًا، ويهدف إلى استزراع 400 ألف شجرة برية، كما لدينا مشروع رابع في حائل، يضم 34 حظيرة لأمهات الدواجن، إلى جانب توسعة المصنع الحالي، وإنشاء مصنع جديد لمنتجات الدواجن".
وقال طارق: "لدينا أيضًا خطة للوصول بإنتاجنا إلى جميع دول الخليج العربي إلا أن جائحة كورونا أوقفت التصدير، وسنعمل في الفترة المقبلة على معاودة استئناف التصدير إلى دول الخليج مجتمعة".