مع العودة للمدارس غدًا.. "خوجة" للطلاب والطالبات: احرصوا على تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ

وأكد البروفيسور خوجة أن تخصيص ساعة لممارسة أي نشاط رياضي يوميًا للجميع يساعد على تنشيط الجسم والدورة الدموية، وتقوية الذاكرة، وتحسين الحالة النفسية وتنشيط خلايا الجسم والمخ، وبالتالي استقبال المعلومات واستذكار الدروس بشكل جيد، مع ضرورة الحرص على تناول وجبة الفطور قبل التوجه للدراسة، فهذه الوجبة تعد أهم الوجبات الغذائية، إذ تمنح الطاقة وتساعد في المحافظة على استقرار نسب السكر في الدم على مدار اليوم، فوجبة الإفطار تعد مصدرًا أساسيًا لطاقة الجسم في فترات النهار، كما تعد للأطفال غذاءً صحيًّا يواكب مراحل النمو على المستويين الجسدي والإدراكي، إضافة إلى أنها تتحكم في تجنب الشعور بالجوع، ويجب مراعاة أن تحتوي وجبة الإفطار على العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الجسم من طاقة وفيتامينات ومعادن وألياف.