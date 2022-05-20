مغامرة لا تُنسى.. واعد الرعب وطارد "الزومبي" والأشباح في موسم جدة

وتعد منطقة "سيتي ووك" من أكبر مناطق موسم جدة، حيث تحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل تجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، كما تضم "سيتي ووك" أول قرية أنيمي من نوعها في العالم، ووتر فول وفود هول، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر التي تلبي رغبات جميع أذواق أفراد العائلة.