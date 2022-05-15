مغامر ينطلق من جدة سيراً على الأقدام قاطعاً 800 كم في 35 يوماً

واعتاد المغامر السعودي الشهير تسجيل تفاصيل رحلاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها على شبكة يوتيوب العالمية، حيث بدأ رحلته الأولى من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قطع الرحلة الثانية من جدة إلى مدينة المستقبل مشياً على الأقدام في 28 يوماً، بموافقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- وجاءت رحلته الثالثة من مكة المكرمة إلى جدة، متواكبة مع اليوم الوطني 91، ثم انطلق من جدة إلى العلا مشياً على الأقدام لمدة 22 يومًا لحضور موسمها الثقافي والفني، أما رحلته الخامسة فكانت الأسهل سيراً من كورنيش جدة الجنوبي وحتى الشمالي، وأخيراً رحلة العمرة من عروس البحر الأحمر مشياً على الأقدام إلى مكة المكرمة.