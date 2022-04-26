مغربي عن تطوير عشوائيات الزهور في شوقية مكة: عبر إستراتيجية شاملة تراعي الجانبين الإنساني والمكاني

ويأتي هذا الإعلان عن تطوير منطقة الزهور، في هذه الأيام والليالي الجليلة التي تتجه فيها أنظار وأفئدة المسلمين تجاه أقدس بقاع الأرض، في سياق دراسة شاملة تجري حالياً لكامل المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة بهدف الارتقاء بها وتطويرها، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتحسين حياة سكانها وزوارها، وفق ورؤية المملكة 2030.