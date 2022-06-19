مفاتيح المنطقة بالرياض.. القمة العربية- الأمريكية.. مضامين عنوانها السعودية

وتبادر المملكة دائمًا بدعم الأشقاء، وتُواصل الوقوف بشكل مستمر بجوار حلفائها العرب، وخير دليل ما قدّمته من دعم للدولة المصرية في أزماتها، فبعد شهور سوداء عاشها المصريون سياسيًّا واقتصاديًّا في أحداث 25 يناير 2011 وحتى نهاية 2012، وجّهت المملكة دعمًا كبيرًا للدولة المصرية، عقب إسقاط نظام جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013، سواء سياسيًّا أو ماديًّا، في جبهة موحدة بين القاهرة والرياض لوقف التهديدات التي تحيق بالشعب المصري.