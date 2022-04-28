مفتي عام المملكة: تقديم المعلومات الخاصة بالتعداد.. انتماء وطني

وأضاف: "انطلاقًا من قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…) الآية, فقد صدرت التوجيهات الكريمة من الحكومة الرشيدة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء بالبدء بالتعداد السكاني للعام 2022م, لبذل المزيد من الجهود والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة، وتوظيف هذه البيانات الإحصائية الدقيقة للمسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة، كما تسهم في وضع خطط التنمية وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الخدمات.