مفتي لبنان: لا نتصور أنفسنا دون غطاء المملكة

ولفت إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، العمل على إعادة اللحمة بين لبنان والأشقاء العرب، داعياً جميع اللبنانيين إلى العمل على أن تبقى العلاقات اللبنانية - العربية على أحسن ما يكون من أجل اللبنانيين جميعاً.