مفقود "الصبيحي" ببيشة خرج بسيارة "ديماكس 2018" ولم يعد منذ أمس

رقم اللوحة (ب د ه 9800)، ولم بعد للمنزل، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن. وقد تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى. مشيرًا إلى أنه يعاني الزهايمر والأرق؛ إذ لم ينم جيدًا، وكنا قادمين من مكة المكرمة بعد أداء مناسك العمرة.