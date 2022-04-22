مفقود "الصبيحي" ببيشة خرج بسيارة "ديماكس 2018" ولم يعد منذ أمس

تكثف الأجهزة الأمنية ببيشة وذوو المفقود الثمانيني "فهد عبدالله الشهراني" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد صباح أمس في قرية الصبيحي شمال بيشة، بعد أن خرج بسيارته، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.
وكشف أحد أبنائه سعيد فهد الشهراني لـ"سبق" أنه جاء بمعيته صباح أمس بعد أداء مناسك العمرة، وأوصله إلى المنزل بقرية الصبيحي شمال بيشة، واتجه هو لمنزله بيشة، لكن والده استقل سيارته من نوع ديماكس 2018،
رقم اللوحة (ب د ه 9800)، ولم بعد للمنزل، ولم يُعثر له على أثر حتى الآن. وقد تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى. مشيرًا إلى أنه يعاني الزهايمر والأرق؛ إذ لم ينم جيدًا، وكنا قادمين من مكة المكرمة بعد أداء مناسك العمرة.
وأوضح أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ شرطة بيشة. مناشدًا عبر "سبق" مَنْ يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0548619664.