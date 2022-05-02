"مقطع مهيب يلقى رواجًا".. صلاة العيد من أول مسجد أسس في الإسلام

وشهد مسجد قباء توسعات متعددة عبر التاريخ ؛ حيث حظي بأول تجديد له في عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ثم عمر بن عبدالعزيز الذي جعل له رحبة وأروقة ومئذنة، وهي أول مئذنة تُقام فيه، وفي سنة 435هـ جدده أبو يعلى الحسيني، وفي سنة 555هـ جدده جمال الدين الأصفهاني وجدده أيضًا بعض الأعيان والمحسنين، ثم جدد عدة مرات.