مقيم سوري يعثر على مفقود بيشة في منطقة برية بالقرب من رنية بعد تعطل سيارته

عثر مقيم سوري على المواطن الثمانيني فهد عبدالله الشهراني، بعد أن تعطلت مركبته في منطقة برية بالقرب من محافظة رنية؛ حيث أسعفه وساعده وهو بصحة جيدة، وذلك بعد أن فُقد صباح أمس في قرية الصبيحي شمال بيشة، بعد أن خرج بسيارته.