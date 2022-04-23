مقيم سوري يعثر على مفقود بيشة في منطقة برية بالقرب من رنية بعد تعطل سيارته

عثر مقيم سوري على المواطن الثمانيني فهد عبدالله الشهراني، بعد أن تعطلت مركبته في منطقة برية بالقرب من محافظة رنية؛ حيث أسعفه وساعده وهو بصحة جيدة، وذلك بعد أن فُقد صباح أمس في قرية الصبيحي شمال بيشة، بعد أن خرج بسيارته.
وبين أحد أقارب المفقود لـ"سبق" أنه "بحمد الله تعالى عثر على المفقود فهد بن عبدالله الشهراني وهو بصحة جيدة، حينما شاهده أحد الإخوة المقيمين من الجنسية السورية متعطلًا في منطقة برية بالقرب من محافظة رنية، وقام بمساعدته وإسعافه وتوفير اللازم له".
وقدم شكره لجميع مَن شارك في البحث عن قريبه المفقود، مثمنًا دور "سبق" في النشر والاهتمام، ومقدمًا شكره للجهات المعنية على جهودهم واهتمامهم.