مكة ثالث العالم حرارة.. "خريطة رياح وغبار 48 ساعة" يرسمها "المسند"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، نشاطاً للرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية، مشيراً إلى أنها قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والمدينة المنوّرة وحائل وشمالي الحدود الشمالية، كما تكون الرياح شمالية نشطة على أجزاءٍ من الشرقية.
كما أوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "متوقع يوم غد الإثنين، نشاطاً واسعاً في الرياح الشمالية والشمالية الشرقية؛ قد يثير الغبار على نطاق واسع إقليمياً".
وأضاف: "سجلت مكة المكرّمة ظهر يوم أمس ثالث أعلى درجة في العالم، حيث بلغت 48 درجة مئوية".