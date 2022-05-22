مكة ثالث العالم حرارة.. "خريطة رياح وغبار 48 ساعة" يرسمها "المسند"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، نشاطاً للرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية، مشيراً إلى أنها قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والجوف والمدينة المنوّرة وحائل وشمالي الحدود الشمالية، كما تكون الرياح شمالية نشطة على أجزاءٍ من الشرقية.