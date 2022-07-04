مكتبة الحرم المكي تختزل أكثر من 3 ملايين مخطوطة علمية

ولحفظ وحماية هذا التراث العربي والإسلامي والعناية؛ تم إنشاء مركز للمخطوطات يضم ما يزيد على 7849 عنوانًا، بالإضافة إلى 372 مخطوطًا غير عربي "فارسي، وتركي، وأوردو، و2756 مخطوطًا مصورًا ورقيًّا.