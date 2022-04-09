مُلاك "بوابة الشرق" يناشدون "الحقيل": نعيش في فلل بلا ماء ولا كهرباء والخدمات لم تغادر"الورق"

وفي المحور الثالث، ركز الملاك على مرافق المشروع، وقال: "أثناء بيع المشروع على الخريطة، احتوى المجسم على أكثر من 30 مسجداً، إلى جانب الحدائق، كما أعلنت أنها ستتكفل ببناء مجمعين تعليميين؛ أحدهما للبنين والآخر للبنات، وبعد انتهاء التسويق، تفاجأ الملاك بعدم وجود أي بوادر لبناء المجمعات، وبالاستفسار عنها، وأفادت الشركة أن هذه مسؤولية وزارة التعليم، كما أعلنت عبر حسابها الرسمي بتويتر تكفلها ببناء الحدائق وتجهيزها، وبعد انتهاء التسويق، أفادت أن الحدائق مسؤولية البلديات ولا علاقة لها بها.