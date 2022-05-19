مليون شجرة جاهزة للجني.. "مانجو جازان" على الأبواب والمزارعون يترقبون

ينطلق خلال الأسابيع القادمة موسم جني ثمار المانجو في منطقة جازان، في معظم مزارع المنطقة، بحسب مترقبين وبائعين لها، حيث إنه مع مطلع مايو يبدأ المزارعون في منطقة جازان بجني آلاف الأطنان من ثمار المانجو التي يتم إنتاجها من مختلف المزارع التي تشهد تزايداً واضحاً في أعداد أشجار المانجو على حساب زراعة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى من الفواكه والخضراوات، ويعد المانجو رافداً اقتصادياً قوياً للمزارعين.