"ممارس عن ألف".. "التخصصات الصحية" تطلق حملة للتعريف بدورها

وأضاف أن الممارس الصحي الذي يعمل في منظومة الرعاية الصحية والمصنف والمسجل في الهيئة، اجتاز عددًا من المراحل التي لها دور كبير في تحقيق ما تسعى إليه نحو "مأمونية الممارسة"، وهي تدقيق المؤهلات، والتقييم، والتصنيف ومن ثم التسجيل، فيما تؤدي الهيئة دورًا مهمًّا في التأكد من توافر ساعات تعليم طبي للمحافظة على مستوى الممارس الصحي وتحقيق سلامة المجتمع.