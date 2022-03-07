"ممارس عن ألف".. "التخصصات الصحية" تطلق حملة للتعريف بدورها
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حملة توعوية بعنوان "ممارس عن ألف"، تستهدف التوعية بأهمية دور الممارس الصحي في حماية المجتمع، وما تؤديه الهيئة من جهود في سبيل المحافظة على سلامة المجتمع وتحقيق الممارسة الآمنة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي فهد القثامي أن الهيئة تفخر بوجود أكثر من 600 ألف ممارس صحي حققوا معايير هيئة التخصصات الصحية، ويعملون في القطاع الصحي بكفاءة، ويسهمون في تحقيق الممارسة الآمنة، ويحافظون على سلامة المجتمع.
وأضاف أن الممارس الصحي الذي يعمل في منظومة الرعاية الصحية والمصنف والمسجل في الهيئة، اجتاز عددًا من المراحل التي لها دور كبير في تحقيق ما تسعى إليه نحو "مأمونية الممارسة"، وهي تدقيق المؤهلات، والتقييم، والتصنيف ومن ثم التسجيل، فيما تؤدي الهيئة دورًا مهمًّا في التأكد من توافر ساعات تعليم طبي للمحافظة على مستوى الممارس الصحي وتحقيق سلامة المجتمع.
وذكر أن الحملة شددت على دور هيئة التخصصات الصحية في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، وتعريف المجتمع بما تؤديه من أدوار فعالة لها علاقة مباشرة بسلامة الممارسة المهنية.