"منتدى البركة" يطلق جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي

وشهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات والفعاليات، بدأها رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله صالح كامل، حيث تحدث عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد الشيخ صالح كامل، قبل نحو 42 عامًا، وإطلاق جائزة صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، لتكون رافدًا عالميًا جديدًا للاقتصاد الإسلامي، ومسارًا من مسارات الابتكار والتجديد في شتى مجالاته.