منتزه الشلال.. منتجع يتمتع بكافة عوامل الجذب لزوار وأهالي الباحة

من جهة أخرى، وصف أهالي منطقة الباحة، المنتزه بأنه تحفة جمالية ستضيف جمالًا وروعة إلى ما هي عليه المنطقة، التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها لأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.