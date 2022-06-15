منتزه الشلال.. منتجع يتمتع بكافة عوامل الجذب لزوار وأهالي الباحة

يُعتبر منتزه الشلال بمحافظة بني حسن، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة؛ لما يضيفه المنتزه من جمال طبيعي؛ فضلًا عن الموقع المتميز، الذي يشكل منتجعًا سياحيًّا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.
وأنهت بلدية بن حسن، المشروعَ الذي يسعى لاستغلال الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لشلال غابة خيرة.
وقال رئيس بلدية محافظة بني حسن بالباحة المهندس أحمد الديلمي: منتزه الشلال الذي تم افتتاحه خلال الأيام الماضية، يتميز بموقعه القريب من شلال غابة خيرة، وسيكون رديفًا لمنتزه الأمير مشاري القريب منه، ويضاف إلى مجموعة من المنتزهات والحدائق بالمحافظة.
وأضاف: يميز المنتزهَ موقعُه وإطلالته الجميلة على غابة خيرة؛ مؤكدًا أنه روعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافية الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ وعدم القص والدفن.
ونوه "الديلمي" بأن المنتزه يقع على مساحة 22 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 7 آلاف متر مربع، كما يحتوي على 9 جلسات، بالإضافة إلى شلال وبُحيرتين مائيتين، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال.
وأكد رئيس بلدية بني حسن، أن المنتزه يضم عدد 3 أكشاك تجارية، وممرًّا بطول 800 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، وعدد 50 موقف سيارة.
من جهة أخرى، وصف أهالي منطقة الباحة، المنتزه بأنه تحفة جمالية ستضيف جمالًا وروعة إلى ما هي عليه المنطقة، التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها لأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.