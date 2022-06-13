"منشآت" تعرّف رواد الأعمال على منصة مزايا: خدمات متنوعة

وتتم الاستفادة من المنصة التي تضم أكثر من 360 ميزة عبر 3 خطوات مرنة، تبدأ بزيارة الرابط: mazaya.monshaat.gov.sa للاطلاع على المزايا والخدمات المعروضة، ثم اختيار الميزة التي يُرغب الاستفادة منها، وصولًا إلى تسجيل الدخول وطلب الميزة. كما يمكن تصفح مجموعة المزايا والخدمات المعروضة ضمن مجموعة تصنيفات ومنها خدمات تقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والصيانة، إضافة إلى القانونية والتسويقية وغيرها من الخدمات التي يتم تحديثها وإضافتها بشكل دوري، ومن الخدمات المقدمة، على سبيل المثال لا الحصر: صياغة العقود التجارية، أنظمة محاسبية وإدارية، خدمات التجارة الإلكترونية، وإعداد وتنفيذ الحملات التسويقية.