"منشآت" تنظم معسكر الإدارة المالية لموردي الشركات الكبرى

وصمّم معسكر أكاديمية منشآت للإدارة المالية بناءً على احتياجات مجموعة من المنشآت المسجلة في خدمة جدير، التي تعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، إذ تعمل "منشآت" مع العديد من الشركاء على رفع جاهزية المنشآت المسجلة ليكونوا موردين مؤهلين لدى الشركات الكبرى، مما يسهم في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز تنافسية المنشآت ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.