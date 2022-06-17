بالفيديو.. "منشي" أول متحدثة رسمية لـ"الإسلامية" بمكة.. إليك ما قالته لـ"سبق"

في خطوة غير مسبوقة على مستوى وزارة الشؤون الاسلامية؛ كلّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ أول فتاة بتولي منصب رئيسة قسم الإعلام والمتحدثة الرسمية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
وفي التفاصيل؛ قاد عرض مرئي عرضته "شهد وجيه منشي" عند زيارة وزير الشؤون الإسلامية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى سؤالها بشكل مباشر من الوزير عن تخصصها والقسم الذي تعمل فيه؛ ليصدر قراره مباشرةً بتكليفها رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وتصبح "منشي" أول فتاة تتولى منصب المتحدثة ورئيسة قسم الإعلام في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
وعبّرت "منشي" في تصريح لـ"سبق" عن شكرها وتقديرها لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على الثقة بتوليها هذا المنصب؛ متمنيةً التوفيق وبذل الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
وأبدت حرصها على التعاون مع الصحفيين والإعلام بمختلف أنواعه في كل ما يخص فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وإبراز جهود الوزارة في خدمة المساجد والدعوة بالمنطقة.
وتحمل "منشي" درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام، تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.
يُذكر أن المدير السابق لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة قد نُقل إلى مكتب الوزير في جدة للعمل في تخصصه في الحاسب الآلي تقديراً لجهوده وتميزه.