بالفيديو.. "منشي" أول متحدثة رسمية لـ"الإسلامية" بمكة.. إليك ما قالته لـ"سبق"

وفي التفاصيل؛ قاد عرض مرئي عرضته "شهد وجيه منشي" عند زيارة وزير الشؤون الإسلامية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ إلى سؤالها بشكل مباشر من الوزير عن تخصصها والقسم الذي تعمل فيه؛ ليصدر قراره مباشرةً بتكليفها رئيسة لقسم الإعلام بفرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وتصبح "منشي" أول فتاة تتولى منصب المتحدثة ورئيسة قسم الإعلام في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.