منصة "تبرع" مستمرة في استقبال زكاتكم لإخراجها في وقتها الشرعي

وتركز المنصة في حملتها لزكاة الفطر على اختيار أجود أنواع الأرز ولديها ما يزيد على 450 جمعية شريكة، و13 مجلساً من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة التي تعمل مع المنصة، إضافة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين أكثر من 919 ألف مستفيد، كما تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين وتعمل مع المراكز والتطبيقات وموردي ذي الجودة العالية.