منصة "تبرع" مستمرة في استقبال زكاتكم لإخراجها في وقتها الشرعي

تستمر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" في استقبال توكيلها لإخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي بدءاً من غروب شمس يوم 28 رمضان حتى صلاة العيد، حيث بدأت باستقبال التوكيل خلال الأسبوع المنصرم، بتدشين من أمراء المناطق، وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وصرّح الدكتور الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، بجواز توكيل المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، وكذلك الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان بجواز التوكيل.
وتركز المنصة في حملتها لزكاة الفطر على اختيار أجود أنواع الأرز ولديها ما يزيد على 450 جمعية شريكة، و13 مجلساً من مجالس الجمعيات الأهلية حول المملكة التي تعمل مع المنصة، إضافة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين أكثر من 919 ألف مستفيد، كما تعمل مع المنصات الوطنية الشريكة في الوصول للمتبرعين وتعمل مع المراكز والتطبيقات وموردي ذي الجودة العالية.
وأوضح مدير مشروع زكاة الفطر الموحد عبر المملكة قدرة فريق المشروع للوصول إلى الفئة المستهدفة والمستحقة لزكاة الفطر من خلال البيانات الموثقة في الجمعيات الأهلية بالمملكة وتحقق التعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية وتحرّي الدقة في رفع البيانات.
يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات تخدم أكثر من 1500 جمعية حول المملكة بمختلف مجالاتها وحالتها، إضافة إلى أن عدد المستفيدين المسجلين لدى المنصة يصل إلى 5 ملايين مستفيد، وعدد العمليات المنفّذة داخل المنصة تخطى مليونَي عملية منذ إطلاقها، وتزيد مشاريعها على 5 آلاف مشروع خيري.
ويمكنكم زيارة المنصة لإخراج زكاة الفطر لهذا العام عبر الرابط: ttps://donations.sa/.