منصة "جاذر إن" تغلق جولة استثمارية مع أبرز مطورين عقاريين بالمملكة

وتقول "جاذر إن": إنها شهدت نموًّا في تسجيلات الوحدات السكنية الخاصة حول المملكة بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالعام السابق، وإن نسب الإشغال على وحداتها وصلت إلى 95% في المواسم مثل موسم الرياض وموسم العلا وموسم الصيف، وغيرها من المواسم. وتعمل جاذر إن اليوم في أكثر من 180 مدينة ومحافظة حول المملكة، وتعتبر أكبر منصة تغطي المملكة العربية السعودية وأكبر لاعب في قطاع الضيافة بعدد وحدات تجاوز الـ25 ألف وحدة.