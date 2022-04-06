منصة "جاذر إن" تغلق جولة استثمارية مع أبرز مطورين عقاريين بالمملكة

أعلنت منصة "جاذر إن" السعودية، منصة السكن التشاركي والأسرع نموًّا في المملكة العربية السعودية، عن إغلاق الجولة الاستثمارية "Series Pre-B" بقيادة صندوق شرفة للاستثمار، ومشاركة الماجدية ريزدنس والعجلان ريفييرا والصندوق الاستثماري "STV" وصندوق رؤية "Vision VC".
وتفصيلًا: تأتي هذه الجولة بعد إغلاق "جاذر إن" لجولتها الاستثمارية السابقة في شهر مايو الماضي جولة استثمارية بقيمة 6 ملايين دولار "22 مليون ريال".
وعبر هذه الجولة ستعمل منصة جاذر إن مع شركائها المطورين العقاريين على نشر ثقافة السكن التشاركي وتأجير الأفراد وحداتهم للأفراد بطريقة نظامية عبر التكامل بين أكبر المطورين العقاريين، وأكبر منصة رقمية في المملكة في مجال الإيواء السياحي والضيافة.
وتُمكن "جاذر إن" الزوار والسياح من استئجار أماكن سكن مقدمة من أفراد مثل الشقق البيوت الشاليهات المزارع الاستراحات المخيمات، وغيرها من بيوت العطلات بالتأجير اليومي والأسبوعي والشهري.
وتقول "جاذر إن": إنها شهدت نموًّا في تسجيلات الوحدات السكنية الخاصة حول المملكة بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالعام السابق، وإن نسب الإشغال على وحداتها وصلت إلى 95% في المواسم مثل موسم الرياض وموسم العلا وموسم الصيف، وغيرها من المواسم. وتعمل جاذر إن اليوم في أكثر من 180 مدينة ومحافظة حول المملكة، وتعتبر أكبر منصة تغطي المملكة العربية السعودية وأكبر لاعب في قطاع الضيافة بعدد وحدات تجاوز الـ25 ألف وحدة.
وفي هذا الصدد صرحت لطيفة التميمي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جاذر إن" بالقول: "سعيدون بأن تشاركنا في رحلتنا أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة كشريك استراتيجي مهم، سنعمل معه على نشر ثقافة السكن التشاركي المنظم، والذي ساعد العديد من الدول على زيادة عرض وتنوع مرافق الإيواء السياحي، وبالتالي اكتشاف وتجربة المدن عن قرب؛ مما أسهم في ارتفاع إنفاق الزوار إلى 2.1 وزيادة مدة الإقامة إلى 2.1؛ لذلك سنعمل على تمكين أهالي المناطق من تأجير مساكنهم الخاصة للزوار والسياح والحصول على دخل شهري إضافي ممتاز.
ومن جهته قال محمد العجلان الرئيس التنفيذي لشركة محمد ومصعب عبدالله العجلان الاستثمارية: "يسعدنا في العجلان ريفيرا عقد شراكة مع منصة جاذر إن كونها أول منصة مرخصة للسكن التشاركي، وإدراكًا منّا لأهمية الرقمنة وسهولة الوصول وتقديم الخدمات السكنية عبر الوسائل الرقمية، كما نتطلّع إلى تنمية آفاق جديدة نحو الحلول السكنية المؤقتة؛ حيث نسعى إلى تقديم التسهيلات وخلق المزيد من الفرص ليحظى العميل بتجربة فريدة".
يذكر أن "جاذر إن" هي أول منصة مرخصة للسكن التشاركي "Peer to peer renting" في السعودية من بيوت العطلات الخاصة "مثل الشقق والبيوت الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المخيمات، المزارع، وغيرها من بيوت العطلات".
وتمتلك المنصة القدرة على استضافة أكثر من 20 مليون ضيف سنويًّا؛ مما يجعلها أكبرَ شركة ضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست الشركة عام 2017 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.