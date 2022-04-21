منصة قوى: جار العمل على نقل جميع العقود الموثقة في التأمينات ومدد بشكل تدريجي

وتفصيلاً قالت المنصة، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جميع الجهات الحكومية المختصة على توحيد الجهود وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق المنصة الموحدة لقطاع الأعمال قوى.