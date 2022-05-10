منصة FutureX تتيح فرص تعلُّم متنوعة لتنمية قطاع التعليم الإلكتروني بالسعودية

وتُمكِّن المنصة جهات التعليم والتدريب الإلكتروني من تصميم وإنشاء برامج تعليمية إلكترونية عالية الجودة، عبر ربطها بمزودي المحتوى المؤهلين من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. كما تتيح للجهات الراغبة في الارتقاء بمهارات منسوبيها الحصول على مقررات وبرامج تعليمية وشهادات احترافية مقدمة من رواد التعليم الإلكتروني عالميًّا كـ(كورسيرا وedX)، اللذين يتكامل معهما المركز ضمن شراكاته الدولية؛ إذ توفر المنصة أكثر من 10 آلاف برنامج في مختلف المجالات، إضافة إلى توفير خدمة طلب المنصات التعليمية التي تمكن الجهة من الحصول على منصة تعليمية خاصة بها من خلال مزودي المنصات المؤهلين وفقًا لمعايير المركز. وترتقي الخدمات والمبادرات التي تقدمها المنصة لتواكب متطلبات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل في تلبية المهارات المطلوبة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المهارات، وذلك من خلال أكثر من 50 شراكة أبرمتها المنصة على الصعيدَين المحلي والدولي.