"منظمةُ التعاون الرقمي" تقودُ مناقشاتِ الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر في دافوس

ومن المنتظر أن تعلن منظمة التعاون الرقمي عن توقيع شراكة متعددة الأطراف بشأن الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، وستكشف المنظمة عن مزيد من التفاصيل خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. إضافة إلى ذلك، ستستضيف المنظمة جلسة تتمحور حول تسريع الازدهار الرقمي، تجمع بين منظمات دولية وجهات حكومية وممثلين من القطاع الخاص؛ للحديث حول أهمية الاستثمار الرقمي.