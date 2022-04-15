من البساطة إلى التفاخر بين الأقارب.. لماذا فقد "القرقيعان" نكهته؟ 3 أسباب

فيما أرجع البعض سبب اختفاء "قرقيعان" هذه الأيام، إلى أنه أصبح من النادر أن نرى أطفالاً يحييون هذا الموروث الشعبي بكل حرية وراحة بسبب خوفهم من انتقادات بعض الناس ومن طريقة غنائهم أو لبسهم، بالإضافة إلى خوف بعض الأهالي على أطفالهم عند مرورهم بالشوارع فيدهسون بالخطأ، بل يمنع بعض الأهالي أطفالهم من "القرقيعان".