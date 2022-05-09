من "التعليم" إلى إدارة المطارات.. من "أبوعباة" الرئيس التنفيذيًّ لشركة مطارات جدة ؟

بخبرة تزيد على ٢٨ سنة في مناصب قيادية في إدارة فرق الشركات العالمية، وعمل دؤوب مميز في أعمال الفرق الحكومية وإنجاز الأعمال، وبمشاركات وأوراق عمل في العديد من المحافل المحلية والدولية وصل أيمن عبدالعزيز أبو عباة إلى الرئيس التنفيذيًّ لشركة مطارات جدة.
وكان "أبو عباة" قد بدأ رحلته العملية وخبراته القيادية في الإدارة والتقنية والتشغيل عندما عمل مشرفًا في وزارة التعليم في عام ١٩٩٧، و لعب دورًا مهمًا في تقنية المعلومات والاتصالات، وكان عضوًا في العديد من اللجان الفنية والمالية والتقنية، وذلك لتقييم وتنفيذ وتبني الحلول التقنية المناسبة للوزارة والمشاركة فيها وأسهم في إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات لأكثر من ٣٠ ألف مدرسة حكومية في أنحاء المملكة العربية السعودية.
وبدأت رحلته مع القطاع الخاص في مايكروسوفت Microsoft في شهر إبريل عام ٢٠٠٦ ، ليكون مديرًا لقطاع التعليم، ومدير برنامج الشراكة في التعليم ومديرًا لبرنامج الشؤون الاجتماعية، وأثناء هذه الفترة حقق إنجازًا فوق المتوقع في كلتا الوظيفتين كما حصل على أعلى تقدير في حوافز مايكروسوفت للمساهمة في إنجاح الأعمال.
وانضم لشركة "سيسكو سيستمز " Cisco Systems وفي شهر إبريل عام ٢٠٠٨ حيث شغل منصب مدير مبيعات منطقة بالمملكة العربية السعودية، وكان مسؤولاً عن حسابات استراتيجية ذات الصفقات الكبرى ومسؤولاً عن قيادة جزء من أعمال سيسكو فيما يختص بالحسابات التعليمية الاستراتيجية ، وفي هذا الدور حقق إنجازًا كبيرًا لتأمين أهداف سيسكو المتعلقة بالأعمال وحاز كذلك جائزة نادي الرؤساء وجائزة البطولة في المبيعات لمرتين متتاليتين "وهي أعلى مكافأة أداء على مستوى الشركة".
وشغل منصب المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في صندوق تنمية الموارد البشرية في شهر أكتوبر عام ٢٠١١ وتمت ترقيته لنائب المدير العام، حيث قاد كل مشروعات تقنية المعلومات بالصندوق ، وكان جزءًا من قادة صناعة القرار وله العديد من الإسهامات في مشروعات استراتيجية كبرى في الصندوق ومنظومة العمل وشارك في العديد من المبادرات المختلفة في تطوير الأعمال وتقديم الخدمة.
كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات (شركة ناشئة) في شهر يونيو عام ٢٠١٤، حيث عمل على تفعيل التحول المرن على عدة اتجاهات، أولاً بناء الكفاءات الداخلية، ثانيًا بناء هيكلية الشركة ورؤيتها ومهمتها وتنفيذ الاستراتيجية وإعادة بناء إجراءات العمل والحوكمة بالتناغم مع التوجهات العالمية وذلك عن طريق تحقيق استراتيجية، ثالثًا تحقيق احتياجات ومتطلبات منظومة العمل فيما يتعلق بخدمة تقنية المعلومات.
وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي لشؤون الشركات التابعة وتطوير الأعمال ورئيسًا تنفيذيًا لشركة سليمان الراجحي الوقفية في شهر إبريل ٢٠١٦.
وشغل نائب رئيس مجموعة شركات الوطنية الزراعية في شهر إبريل ٢٠١٧ بعدها ووضع خطة التحول المرن وقاد مبادراتها الأساسية.
ومنذ شهر مايو ٢٠١٩ وحتى تاريخه نائب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض لمجموعة التشغيل يقود العمل لتحقيق التميز التشغيلي بمطار الملك خالد الدولي.