من "التعليم" إلى إدارة المطارات.. من "أبوعباة" الرئيس التنفيذيًّ لشركة مطارات جدة ؟

وكان "أبو عباة" قد بدأ رحلته العملية وخبراته القيادية في الإدارة والتقنية والتشغيل عندما عمل مشرفًا في وزارة التعليم في عام ١٩٩٧، و لعب دورًا مهمًا في تقنية المعلومات والاتصالات، وكان عضوًا في العديد من اللجان الفنية والمالية والتقنية، وذلك لتقييم وتنفيذ وتبني الحلول التقنية المناسبة للوزارة والمشاركة فيها وأسهم في إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات لأكثر من ٣٠ ألف مدرسة حكومية في أنحاء المملكة العربية السعودية.