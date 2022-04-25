من التنمُّر على "جيتس" إلى تدخين الحشيش.. أكثر المواقف إثارة للجدل لـ"ماسك" مالك "تويتر" الجديد

قبل نحو 4 سنوات ظهر الملياردير الكندي وهو يدخن "الحشيش" في مقابلة مباشرة عبر الإنترنت بصحبة الممثل الكوميدي جو روجان؛ ما أضر بصورته الاجتماعية؛ فقد أدى الموقف الغريب إلى طرح أسئلة جدية حول مدى استقراره العقلي، واتزانه الذاتي، وقدراته على السيطرة على تصرفاته؛ ليصبح "ماسك" في وضع لا يحسد عليه بشكل لم يتوقعه.