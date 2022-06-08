من الكفاءات القيادية الوطنية.. مستشفى الدارة يعيِّن الدكتور البطاح رئيسًا تنفيذيًّا

وأوضح المهندس خالد الراجحي أن مستشفى الدارة يمضي قُدمًا نحو زيادة استثماراته لتعيين الكفاءات السعودية، وتطوير قدرات العاملين لديه، وتحسين مهاراتهم، مع استمرار سياسة المستشفى في دعم الرعاية الصحية المتميزة، وبأسعار في متناول الجميع، وبأعلى مستويات الجودة.. مستمدًّا كل ذلك من الخبرات العالمية، التي ترتكز على توفير أفضل تجربة رعاية صحية للمريض؛ إذ عمل مستشفى الدارة على بناء شراكات عديدة، أهمها الشراكة مع منظومة هنري فورد الصحية (أحد أكبر مزودي الرعاية الصحية المتكاملة في الولايات المتحدة)؛ للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم التي تمتد لأكثر من 100 عام؛ لتسفر تلك الشراكات عن تطوير المستشفى بسعة 250 سريرًا و10 غرف عمليات و68 عيادة إكلينيكية، كلها توجَد في بيئة شفاء متطورة، وتصميم معماري يزيد من قدرة الجسم والروح على التعافي.