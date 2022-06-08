من الكفاءات القيادية الوطنية.. مستشفى الدارة يعيِّن الدكتور البطاح رئيسًا تنفيذيًّا

أعلن مستشفى ومركز الدارة الطبي، إحدى المنشآت الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالسعودية، تعيين الدكتور فيصل البطاح بمنصب الرئيس التنفيذي للمستشفى؛ بهدف تمكين الكفاءات الوطنية في المستويات الإدارية كافة، ولاسيما الإدارات القيادية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمستشفى، والدفع نحو التحول في مجال الرعاية الصحية بما يتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويشكِّل الدكتور البطاح قيمة مضافة لفريق عمل مستشفى ومركز الدارة الطبي نظرًا لتمتعه بخبرة واسعة في إدارة المرافق الطبية، تزيد على 20 عامًا، تولى خلالها عددًا من المناصب الإدارية والتنفيذية ضمن منشآت طبية مرموقة في المملكة العربية السعودية؛ إذ شغل قبل تعيينه في مستشفى الدارة منصب الرئيس التنفيذي لمستشفيات الشبكة الشاملة للرعاية الطبية (GNP)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمستشفى المشاري، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات جدة كلينك، فيما بدأ الدكتور البطاح رحلته في المناصب القيادية عبر توليه منصب مساعد تطوير الأعمال للتواصل الصحي وشؤون الأعمال في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.
وبهذه المناسبة أعرب المهندس خالد الراجحي، رئيس مجلس إدارة مستشفى ومركز الدارة الطبي، عن سعادته بتعيين الدكتور فيصل البطاح في هذا المنصب القيادي نظرًا لخبرته الواسعة في إدارة المنشآت الطبية، إضافة إلى مؤهلاته الأكاديمية المتميزة؛ إذ يحمل درجة الدكتوراه في إدارة العلوم الصحية من جامعة كولومبوس، والماجستير في السياسة الصحية والإدارة من جامعة كارنيجي ميلون.
وأوضح المهندس خالد الراجحي أن مستشفى الدارة يمضي قُدمًا نحو زيادة استثماراته لتعيين الكفاءات السعودية، وتطوير قدرات العاملين لديه، وتحسين مهاراتهم، مع استمرار سياسة المستشفى في دعم الرعاية الصحية المتميزة، وبأسعار في متناول الجميع، وبأعلى مستويات الجودة.. مستمدًّا كل ذلك من الخبرات العالمية، التي ترتكز على توفير أفضل تجربة رعاية صحية للمريض؛ إذ عمل مستشفى الدارة على بناء شراكات عديدة، أهمها الشراكة مع منظومة هنري فورد الصحية (أحد أكبر مزودي الرعاية الصحية المتكاملة في الولايات المتحدة)؛ للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم التي تمتد لأكثر من 100 عام؛ لتسفر تلك الشراكات عن تطوير المستشفى بسعة 250 سريرًا و10 غرف عمليات و68 عيادة إكلينيكية، كلها توجَد في بيئة شفاء متطورة، وتصميم معماري يزيد من قدرة الجسم والروح على التعافي.
يقع مستشفى ومركز الدارة الطبي في شارع التخصصي بمنطقة المعذر في قلب الرياض. وهو مستشفى حديث، بدأ بتقديم الرعاية الصحية كمستشفى خاص في شهر سبتمبر 2021. يوفر مستشفى الدارة رعاية متكاملة عالية الجودة ورحيمة، تتمحور حول المريض، ويتم تقديمها من قِبل استشاريين متخصصين ومؤهلين تأهيلاً عاليًا داخل منشأة صُممت خصيصًا لتعزز سرعة الشفاء، وتوفير تجربة استثنائية للمراجعين وعائلاتهم.
ما يميز مستشفى الدارة هو إضفاء عمق إضافي، يزيد على 100 عام من الخبرة في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال شراكته الاستراتيجية مع نظام الرعاية الصحي المتكامل وأحد الرائدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو "نظام هنري فورد الصحي".
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