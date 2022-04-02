من بوابة "ذات".. سامي الجابر يخوض تجربة التقديم التلفزيوني

ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي بالنجم سامي الجابر، الذي يخوض تجربته التقديمية الأولى، محاورًا في برنامج ‫"ذات"، من منطلق حرص الهيئة على استقطاب أسماء جديدة.