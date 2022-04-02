من بوابة "ذات".. سامي الجابر يخوض تجربة التقديم التلفزيوني

يخوض اللاعب السابق سامي الجابر تجربة التقديم التلفزيوني هذا العام عبر برنامجه الحواري "ذات"، حيث يستضيف فيه أبرز شخصيات المجتمع في مختلف المجالات وليس مخصصاً للوسط الرياضي.
ويبثّ البرنامج على شاشة القناة السعودية انطلاقاً من الليلة، وسيحل الأمير عبدالرحمن بن مساعد ضيفاً على الكابتن سامي الجابر في برنامجه الحواري.
ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي بالنجم سامي الجابر، الذي يخوض تجربته التقديمية الأولى، محاورًا في برنامج "ذات"، من منطلق حرص الهيئة على استقطاب أسماء جديدة.
ويعد برنامج سامي الجابر "ذات" إضافة إلى كوكبة النجوم في هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال تقديم باقات متنوعة من البرامج والمسلسلات.