من توصياتها تدريب المختصين بحقوق الإنسان.. دراسة لمعهد الإدارة تكشف واقع الإدارات القانونية

أصدر معهد الإدارة العامة، دراسةً حديثة بعنوان: "واقع ممارسات الإدارات القانونية في الوزارات في المملكة العربية السعودية"، التي نفّذها فريق من المختصين بالمعهد على منسوبي 20 وزارة؛ انطلاقًا من دوره ومستهدفاته في مجال تشخيص وتحليل ومعالجة المشكلات الإدارية، وإيجاد حلول عملية لها وتوصيات قابلة للتطبيق تفيد متخذي القرار، وترفع من مستوى الأداء والإنتاجية في الأجهزة الحكومية؛ إذ تمثـل الإدارة القانونيـة نـواةً أساسـية فـي عمـل الجهـات الحكوميـة؛ حيـث تلعب دورًا بـارزًا فـي تحقيـق الأهـداف، والمشـاركة فـي اقتراح الأنظمة واللوائـح، وصياغة اللوائح المسـتقلة فـي الجهـة، وتمثيـل الجهاز الحكومـي أمـام القضـاء.