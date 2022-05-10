من جدة إلى كوستاريكا.. طائرة سعودية تحطم الرقم القياسي لأطول رحلة مباشرة

وأوضحت تقارير كوستاريكية أن الطائرة السعودية وصلت إلى الأراضي الكوستاريكية يوم الأحد الماضي قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استمرت 17 ساعة طيران دون توقُّف؛ وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا لم يسبق لأي شركة طيران أخرى تحقيقه.