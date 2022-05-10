من جدة إلى كوستاريكا.. طائرة سعودية تحطم الرقم القياسي لأطول رحلة مباشرة

حطَّمت طائرة سعودية الرقم القياسي لأطول رحلة مباشرة؛ إذ انطلقت من جدة إلى كوستاريكا، وفقًا لما أعلنته رابطة الطيران الكوستاريكي.
وأوضحت تقارير كوستاريكية أن الطائرة السعودية وصلت إلى الأراضي الكوستاريكية يوم الأحد الماضي قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استمرت 17 ساعة طيران دون توقُّف؛ وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا لم يسبق لأي شركة طيران أخرى تحقيقه.
وأشارت البيانات إلى أن الطائرة السعودية من نوع بوينغ " 777-300ER " قطعت مسافة تصل إلى 12903 كلم، وهي المرة الأولى التي تقطع فيها طائرة هذه المسافة مباشرة إلى كوستاريكا.