من داخل مخيمات منى المطوَّرة.. "سبق" توثِّق التحوُّل الكبير في منظومة إسكان الحجاج

ووثَّقت "سبق" من داخل الخيام المطورة التطور الكبير الذي طرأ على مخيمات منى؛ إذ دعمت بأسرَّة وفُرش فخمة، وبأنظمة السلامة، ومزودة بكاميرات مراقبة للدخول الآمن للحجاج، فضلاً عن المظلات الجمالية في ممراتها التي تسمح بدخول الشمس والهواء، إلى جانب المطابخ المكونة من ثلاثة أدوار، التي تُعتبر نقلة نوعية في تقديم الوجبات لضيوف الرحمن.