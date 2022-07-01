من داخل مخيمات منى المطوَّرة.. "سبق" توثِّق التحوُّل الكبير في منظومة إسكان الحجاج

محليات
بلغت نسبة الخيام المطوَّرة بمشعر منى 20% من إجمالي المخيمات التي نفَّذتها شركة كدانة، الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتعتبر الخيام المطوَّرة التي سيتم الاستفادة منها هذا الموسم نقطة تحوُّل في منظومة إسكان ضيوف الرحمن.
ووثَّقت "سبق" من داخل الخيام المطورة التطور الكبير الذي طرأ على مخيمات منى؛ إذ دعمت بأسرَّة وفُرش فخمة، وبأنظمة السلامة، ومزودة بكاميرات مراقبة للدخول الآمن للحجاج، فضلاً عن المظلات الجمالية في ممراتها التي تسمح بدخول الشمس والهواء، إلى جانب المطابخ المكونة من ثلاثة أدوار، التي تُعتبر نقلة نوعية في تقديم الوجبات لضيوف الرحمن.