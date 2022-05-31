من "سائق تاكسي" إلى "قائد طائرة".. مسيرة مميزة للكابتن "فهد مرغلاني"

36 عامًا قضاها متنقلاً بين وظائف سائق تاكسي، ثم معقب، ثم مندوب مبيعات، ثم عامل في بقالة، ثم عامل في محل ألعاب، ثم موظف في مصنع للأسمنت، ثم موظف بنك، حتى وصل إلى مساعد قائد طائرة، ثم قائد طائرة، حيث عمل 26 عامًا في الخطوط السعودية، هكذا كانت مسيرة الكابتن "فهد طاهر مرغلاني" الذي يترجل اليوم من عمله وسجله حافلٌ بالنجاحات، بعدما تشرف بقيادة أبرز أنواع الطائرات في الخطوط السعودية، وهي بوينج 737، وام دي 90، وبوينج 777، وامبريل 170، وايرباص 320، وايرباص 330.