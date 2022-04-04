من قصص المتسولات.. القبض على آسيوية استعطفت الناس وجمعت عشرات الآلاف في مكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على سيدة من جنسية آسيوية تمارس التسوّل، وبحوزتها عشرات الآلاف ومصوغات ذهبية، حصلت عليها باستعطاف الناس وامتهان هذه المخالفة.
وأوضحت "الداخلية" أن تلك السيدة ضُبطت في مكة المكرمة من قبل فرق الحملة الأمنية لمكافحة التسوّل، وعُثر بحوزتها على 117 ألف ريال سعودي، وعدد من العملات الأجنبية ومسوغات ذهبية.
ودعت وزارة الداخلية إلى عدم منح المتسولين ما يطلبونه "لا تعطيهم ومعاً لمكافحة التسوّل"، كذلك عدم التردد في الإبلاغ عن ملاحظة أي حالة تسوّل من خلال الاتصال على الرقم (911) لمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم (999) لبقية مناطق المملكة.
يذكر أن النيابة العامة قد نبهت كل من يمتهن التسوّل أو يدير المتسولين أو يحرضهم ويتفق معهم بأي صورة كانت، بأن عقوبة ذلك تصل إلى السجن سنة كاملة وغرامة مالية قد تبلغ (100) ألف ريال.
كما عرفت المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. وممتهن التسول من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.