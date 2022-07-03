من موضعه أمَر النبي "عائشة" بالإحرام.. مكانة خاصة لـ"مسجد التنعيم"

ويقع مسجد التنعيم في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بُعد 7.5 كم من المسجد الحرام شمالًا على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم، في حي التنعيم الذي سمي باسمه وهو حي يقع بين جبلي ناعم ونعيم، وقيل إن اسمه اقتُبِس من اسميهما.