من 10 إلى 80 %.. "سليمان الحبيب" بالخُبر يُعيد كفاءة النظر لمريض ألماني

وقال الدكتور يوسف الشمري؛ استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج، إنه فور وصول المريض للمستشفى تم الاطلاع على تاريخه المرضي، وتبيّن أنه أجرى قبل عامين عملية بالشبكية لإزالة السائل الزجاجي والعدسة للعين اليسرى، وبعدها أصبح المريض يعاني ضعف الإبصار نتيجة إزالة تلك العدسة، مشيراً إلى أنه تم إخضاعه لعددٍ من الفحوصات الدقيقة شملت فحص القرنية بجهاز "Anterior Segment OCT" وجهاز "Specular Microscopy" للتأكد من سلامة القرنية وقدرة البطانة على تحمُّل العملية، كما تمّ فحص الشبكية بجهاز "OCT" وأيضاً تضمنت الفحوصات مقدمة العين والعصب البصري، كما أُجري للمريض رفع قياسات عدسة العين، وأبانت النتائج أن مستوى الرؤية بالعين اليسرى يراوح بين 8 و10 % فقط.