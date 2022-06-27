"مهارات التكيف مع ضغوطات العمل".. برنامج تدريبي لمنسوبي أمانة مكة

من جهته، قال المهندس عثمان بن عبدالله كلكتاوي مدير شؤون الحج والعمرة، إن عدد المشاركين في هذه الدورة تجاوز (٤٧) مشاركاً من مختلف المراكز، وهي تأتي ضمن جهود الأمانة لنشر ثقافة التعامل الأمثل مع ضغوط العمل، خاصة خلال المواسم التي تتطلب بذل مزيدٍ من الجهود.