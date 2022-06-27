"مهارات التكيف مع ضغوطات العمل".. برنامج تدريبي لمنسوبي أمانة مكة

نظّمت إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدّسة بالتعاون مع جامعة أم القرى، برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات التكيف مع ضغوطات العمل" بقاعة المحاضرات بمقر الأمانة في المشاعر المقدّسة.
وقال مساعد أمين العاصمة المقدّسة المهندس خالد بن عبدالله سندي إن الدورة استهدفت رؤساء مراكز الخدمات في المشاعر المقدّسة والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص الأمانة على إقامة مثل هذه البرامج التي تهدف إلي الارتقاء بمستوى أداء العاملين، وتسهم في الرفع من مستوى إنتاجيتهم بمختلف مواقعهم الوظيفية .
من جهته، قال المهندس عثمان بن عبدالله كلكتاوي مدير شؤون الحج والعمرة، إن عدد المشاركين في هذه الدورة تجاوز (٤٧) مشاركاً من مختلف المراكز، وهي تأتي ضمن جهود الأمانة لنشر ثقافة التعامل الأمثل مع ضغوط العمل، خاصة خلال المواسم التي تتطلب بذل مزيدٍ من الجهود.
قدّم الدورة الدكتور رائد عبدالرحمن خليل، وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، حيث تم التركيز على توعية الموظفين بأهمية استثمار الوقت والتعامل مع الجمهور والتغلب على ضغوط العمل التي يواجهها الموظف.
جديرٌ بالذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة تنتهج أسلوب التدريب المستمر لمنسوبيها، ضمن اهتماماتها بالجوانب التطويرية للموظفين والرفع من قدراتهم الإنتاجية.