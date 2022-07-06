مهام جليلة وأدوار بطولية.. هنا قصص ومواقف إنسانية لرجال الأمن في خدمة الحجاج

وروى ماجد الحكمي قصة الصورة الأكثر تأثيرًا والمتداولة على نطاق واسع قائلًا: "في يوم عرفة رأيت من مسافة حاجًّا مُسنًّا لا يستطيع المشي، يجلس ثم يقف، فاتجهت نحوه وسألته هل تشكو من شيء؟ ماذا يؤلمك؟ وكان يرد عليّ بلغة الأوردو ولا أفهمه؛ لكني أسمع أنينه، وكان يتألم، سقيته ماء وغسلت رأسه"، وتابع: "خشيت أن يكون قد داس على شيء حاد أو زجاجة، فنزلت لأفحص قدمه وكانت ترتجف، لا تحمله؛ فخفت عليه أن يسقط، واعتبرته مثل والدي؛ فأبلغته بالإشارة.. وقلت له لا تخف أنا معك لن أتركك، مشيت معه وكان يسير ببطء، وطمأنته ثم أشرت له بأنني سأحمله وحملته، وكان يتحدث معي بعبارات أشعر بأنها مليئة بالشكر والدعوات؛ فأبتسم له وأنا أحمله حتى لا يحسّ أنه ضايقني أو كلّف عليّ، وكنت أحتسب الأجر من الله".