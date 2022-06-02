مهرجان المانجو بصبيا.. إقبال على أركان مزارعي الفل

ويعرض حاليًا 15 مزارعًا ومزارعة "الفل الجازاني"، التي تشتهر المنطقة بزراعته، إلى جانب النباتات العطرية الأخرى من: (البعيثران، والشذاب، والنرجس، والفل العزان، والشيح، والكادي)؛ حيث تحظى أركان مزارعي الفل بإقبال وإعجاب من زوار المهرجان الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.