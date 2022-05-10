مواصفات عالمية.. افتتاح مدرسة سيسد لتعليم القيادة للرجال بالطائف

وأكد المدير التنفيذي لمدرسة سيسد لتعليم القيادة للرجال عوض المالكي، أن المدرسة تبدأ ساعات العمل في الفترة "الرجال" عند الساعة 3.30 مساءً إلى الساعة 11.30 مساءً، تضم ميدانًا للتدريب، ويعمل بها 15 مدربًا سعوديًّا مؤهلًا، واشتملت المدرسة على 15 مركبة تدريب حديثة، و5 قاعات مجهزة للتدريب النظري، والمحاكاة لإتقان القيادة في كافة الظروف والأحوال الجوية.