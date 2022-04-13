مواطنون: لا يشكل تشوّهًا بصريًا.. هل تنقذ "البيئة" الكوخ الصخري بـ"ذهب الليث" من الإزالة؟

طالب أهالي قرية ذهب شرقي محافظة الليث؛ المسؤولين في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ بضرورة الحفاظ على مبادرة قاموا بتنفيذها؛ تطوعًا منهم لخدمة الزوّار، تتمثل في بناء جلسات صخرية تحاكي الطبيعة التي تتميز بها المنطقة، في ظل ما يشهده الشلال الشهير بالمحافظة من زوّار على مدار الساعة من داخل وخارج المنطقة.
وأعرب السكان؛ عن امتعاضهم الشديد من الفرق الميدانية التابعة لمكتب البيئة بالليث، التي طالبتهم بإزالة ذلك الكوخ، تحت إطار التشوه البصري، على الرغم من جماليته - على حد شكواهم.
وبحسب السكان؛ فإن بناء الكوخ الصخري، كان باجتهاد منهم، في ظل عدم توفر جلسات حديثة تستوعب زوّار الشلال، مستبعدين أن يشكّل ذلك تشوّهًا بصريًا في ظل التجويف الصخري الطبيعي للمكان.
وأشاروا إلى أنها تمثل جزءًا من تاريخ القرية القديم، وتحاكي الزمن الجميل، وسط مطالبات بتدخل المسؤولين في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، للأخذ بأيديهم من أجل جذب السياح للقرية السياحية الواقعة شرقي المحافظة، والتي تتميز بوجود شلال متدفق لا ينقطع على مدار العام، والذي يشهد هو الآخر توافد أعداد كبيرة من الزوّار للاستمتاع بالأجواء الطبيعية.