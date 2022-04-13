مواطنون: لا يشكل تشوّهًا بصريًا.. هل تنقذ "البيئة" الكوخ الصخري بـ"ذهب الليث" من الإزالة؟

وأشاروا إلى أنها تمثل جزءًا من تاريخ القرية القديم، وتحاكي الزمن الجميل، وسط مطالبات بتدخل المسؤولين في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، للأخذ بأيديهم من أجل جذب السياح للقرية السياحية الواقعة شرقي المحافظة، والتي تتميز بوجود شلال متدفق لا ينقطع على مدار العام، والذي يشهد هو الآخر توافد أعداد كبيرة من الزوّار للاستمتاع بالأجواء الطبيعية.