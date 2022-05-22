مواطنون ومواطنات يستغيثون: أفرجوا عن أراضينا بمخطط المليساء بجدة

ونوهوا إلى أنه تم تحويل بعضهم لكتابة عدل جدة تمهيدًا لاستلام الصكوك، إلا أنه في اللحظات الأخيرة تم إيقاف تسليمهم هذه الصكوك وإعادة جميع المعاملات لأمانة جدة بعد صدور توجيه من المقام السامي بتنظيم وضع المنح الملكية بحيث تكون خارج المدن، واستثنى التوجيه السامي مَن تم تخصيص قطع أراض لهم سابقًا، مبينين أنه تمت المخاطبات بين أمانة جدة وبين وزارة العدل لكن دون جدوى، رغم وضوح التوجيه السامي.