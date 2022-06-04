مواطن يعثر على "المنيعي" مفقود بيشة وهكذا كانت حالته

عثر أحد المواطنين، صباح اليوم السبت، على مفقود بيشة نجر المنيعي؛ وهو في حالة إعياءٍ بعد تعرُّضه لحادثٍ مروري في منطقة برية شرق محافظة بيشة، وتم نقله لمستشفى الملك عبدالله لتلقى العلاج وحالته الصحية جيدة.