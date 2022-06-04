مواطن يعثر على "المنيعي" مفقود بيشة وهكذا كانت حالته

عثر أحد المواطنين، صباح اليوم السبت، على مفقود بيشة نجر المنيعي؛ وهو في حالة إعياءٍ بعد تعرُّضه لحادثٍ مروري في منطقة برية شرق محافظة بيشة، وتم نقله لمستشفى الملك عبدالله لتلقى العلاج وحالته الصحية جيدة.
وتمكّن المواطن عبدالله نامش الأكلبي؛ من العثور على مفقود بيشة بعدما مكث قرابة يومين جوار مركبته التي تعرّضت لحادثٍ مروري في منطقة برية شرق بيشة وتعرض للتعب والإعياء من جرّاء الإصابة، ليتم نقله لمستشفى الملك عبدالله ببيشة لتلقي العلاج وحالته الصحية جيدة.
وقدّم ذوو المفقود شكرهم للمواطن الذي عثر على المفقود، وللجهات الأمنية، وفرقة ساعد، وفرقة غوث، وفرقة انجاد، ومَن تواصل وشارك في عملية البحث كافة.